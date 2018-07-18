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Карамель в микроволновке
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Карамель в микроволновке 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Любите мягкую домашнюю карамель? Приготовление ее в микроволновке займет совсем немного времени.
Ингредиенты
Сливочное масло 120 г  кленовый сироп 120 мл  коричневый сахар 90 г  сахар-песок 100 г  сгущенное молоко 120 мл  ваниль 1 ч. л.
Способ приготовления
Время готовки15 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Смажьте маслом прямоугольную керамическую форму.
В большой миске растопите масло в микроволновке. Добавьте кленовый сироп, оба вида сахара и сгущенное молоко. Тщательно перемешайте. Готовьте в микроволновке на высокой мощности в течение 3 минут 15 секунд.
Выньте из духовки и тщательно перемешайте. Снова поместите в микроволновку на 3 минуты 15 секунд. Добавьте ваниль, тщательно перемешайте и влейте в подготовленную форму. Оставьте на несколько часов для застывания. Затем нарежьте на квадратики или прямоугольники. Заверните каждую конфету в бумагу.
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