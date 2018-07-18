Карамель в микроволновке

Любите мягкую домашнюю карамель? Приготовление ее в микроволновке займет совсем немного времени.

Ингредиенты

Сливочное масло 120 г кленовый сироп 120 мл коричневый сахар 90 г сахар-песок 100 г сгущенное молоко 120 мл ваниль 1 ч. л.

Способ приготовления

Время готовки15 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Смажьте маслом прямоугольную керамическую форму.

В большой миске растопите масло в микроволновке. Добавьте кленовый сироп, оба вида сахара и сгущенное молоко. Тщательно перемешайте. Готовьте в микроволновке на высокой мощности в течение 3 минут 15 секунд.

Выньте из духовки и тщательно перемешайте. Снова поместите в микроволновку на 3 минуты 15 секунд. Добавьте ваниль, тщательно перемешайте и влейте в подготовленную форму. Оставьте на несколько часов для застывания. Затем нарежьте на квадратики или прямоугольники. Заверните каждую конфету в бумагу.