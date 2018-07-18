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«Самое опасное — утечка „Новичка“ в ИГИЛ»
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«Самое опасное — утечка „Новичка“ в ИГИЛ» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Генерал ФСБ в отставке — про отравление в Солсбери и Эймсбери
Отравляющим веществом «Новичок», из-за которого в Великобритании уже пострадали Скрипали, британец и скончалась его подруга, всерьез могут заинтересоваться террористы запрещенного в России ИГИЛ. Такое опасение высказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, для этого у террористов есть все условия: деньги, образование в лучших мировых вузах и химические навыки.
— Самое страшное, что сегодня, выдавая все новые версии появления и распространения боевого отравляющего вещества «новичок», Великобритания дает некую кальку для действия террористическим организациям. Это очень страшно, потому что «выстрелить» это может где угодно, — заявил «КВ» Михайлов.
— Сегодня в ИГИЛ находится большое количество людей, многие из которых закончили хорошие учебные заведения в Европе, США. Среди них есть и химики. Они уже доказали, что умеют изготавливать боеприпасы и оружие практически на коленках.
Все эти компоненты они могут найти в любых магазинах, связанных с продажей химреактивов… Можно вспомнить случаи, когда они вполне успешно использовали в качестве бомб газовые баллоны, квадрокоптеры.
Когда опубликована формула отравляющего вещества, то, поверьте, найдутся люди, которые в состоянии купить лабораторию, оборудование для нее. Все так много говорят о «Новичке» — и что террористам терять?
По словам Михайлова, в 1994 году схожую ситуацию, которая едва не привела к международному конфликту, спровоцировала Германия:
— В 1994 году на борту самолета «Люфтганзы», который летел рейсом МоскваДюссельдорф, были обнаружены шесть граммов оружейного плутония. Германия тут же заявила, что плутоний российского происхождения. Мы, конечно, тихо выпали в осадок. Дело в том, что Германия не является ядерной державой и у нее нет технологий определения производителя ядерных материалов.
Россия тогда всячески пыталась доказать, что у нее невозможна утечка оружейного плутония, а немецкие СМИ утверждали, что сбыт возможен через «черный рынок» и что такие материалы в Германии имеют бешеную цену.
Я тогда разговаривал с немецкими журналистами и просил их не раздувать тему, потому что такая информация могла спровоцировать появление заинтересованных лиц… И действительно у наших доморощенных «кулибиных» очень скоро появился интерес к ядерным материалам. Процесс этот удалось едва сдержать.
Тогда Ельцин и Гельмут Коль посадили спецслужбы обеих стран в кабинете Андропова на Лубянке. С нашей стороны были представители спецслужб, служба по защите стратегических объектов директор ФСБ, химики, представители ядерной науки. С той стороны сидели директор по защите конституционного строя Германии, директор БНД, криминальной полиции, представители науки. Задачу мы тогда решали вместе.
Что же касается последней версии с подобранным в парке флаконом от духов, из которого, как писала западная пресса, попрыскала себя погибшая в Эймсбери британка, наш эксперт считает:
— В этой версии любопытно следующее. Дело в том, что в настоящие духи, как самая дорогая концентрация, продается во флаконах с притертой пробкой. Точно также все медицинские препараты, особенно токсичные, хранятся во флаконах с притертыми пробками. Почему? Потому что такие пробки не позволяют веществу взаимодействовать с кислородом и выветриваться.
Любой злоумышленник, имеющий дело с опасными отравляющими веществами, будет иметь дело не с резиновыми пробками, а с притертыми…
Самое главное, что мы сегодня имеем дело с неконтролируемым распространением боевого отравляющего вещества. Ясно что оно не привезено из РФ. Ясно, что события связанные со Скрипалями и второй случай — это из серии «в огороде бузина в Киеве дядька», это совершенно разные вещи, пока — совпадение. Как только будет третий случай — будем говорить о том, что на лицо система — то есть утечка именно из британских лабораторий.
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