Работнице завода в Уфе оторвало руку из‐за невнимательности коллеги 

Несчастный случай произошел на нефтеперерабатывающем заводе ПАО «Уфаоргсинтез». 51‐летняя женщина получила тяжелую производственную травму. По факту произошедшего в отношении виновника ЧП заведены административные дела. Об этом сообщила пресс‐служба государственной инспекцией труда в Республике Башкортостан.
Все произошло 16 июня в цеху водоснабжения и водоотведения. Машинист пренебрег мерами безопасности и запустил вентиляционный агрегат, около которого находилась одна из сотрудниц ПАО «Уфаоргсинтез».
В результате женщине отрезало руку чуть выше локтя, также она получила сильный травматический шок. На данный момент материалы переданы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение требований охраны труда».
Житель Красноярска получил 200 тысяч рублей в виде компенсации от предприятия, на котором он получил травму. Монтажник упал с 12‐метровой высоты, после чего стал инвалидом. Однако доказать то, что он работал в строительной компании оказалось непросто из-за неправильного оформления трудовых отношений с фирмой.