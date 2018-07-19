Работнице завода в Уфе оторвало руку из‐за невнимательности коллеги

Несчастный случай произошел на нефтеперерабатывающем заводе ПАО «Уфаоргсинтез». 51‐летняя женщина получила тяжелую производственную травму. По факту произошедшего в отношении виновника ЧП заведены административные дела. Об этом сообщила пресс‐служба государственной инспекцией труда в Республике Башкортостан.

Все произошло 16 июня в цеху водоснабжения и водоотведения. Машинист пренебрег мерами безопасности и запустил вентиляционный агрегат, около которого находилась одна из сотрудниц ПАО «Уфаоргсинтез».

В результате женщине отрезало руку чуть выше локтя, также она получила сильный травматический шок. На данный момент материалы переданы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение требований охраны труда».