Внешэкономбанк предложил КБ «Стрелка» сотрудничать для развития столицы 

Об этом на Московском урбанистическом форуме заявил председатель ВЭБ Игорь Шувалов, сообщает Агентство «Москва».
Он рассказал, что руководство банка хочет разработать проект, который будет отвечать за создание современного жилья и формировать городскую среду. По словам Шувалова, банк готов стать партнером бюро «немедленно».
Глава ВЭБ добавил, что фонд развития и поддержки малых городов планируют преобразовать в фонд развития современной городской экономики.
Эту идею ВЭБ сейчас обсуждает с министром экономического развития Максимом Орешкиным. В банке надеются, что он возглавит наблюдательный совет по фонду.