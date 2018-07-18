Ещё
Внешэкономбанк предложил КБ «Стрелка» сотрудничать для развития столицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Внешэкономбанк предложил КБ «Стрелка» сотрудничать для развития столицы 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом на Московском урбанистическом форуме заявил председатель ВЭБ Игорь Шувалов, сообщает Агентство «Москва».
Он рассказал, что руководство банка хочет разработать проект, который будет отвечать за создание современного жилья и формировать городскую среду. По словам Шувалова, банк готов стать партнером бюро «немедленно».
Глава ВЭБ добавил, что фонд развития и поддержки малых городов планируют преобразовать в фонд развития современной городской экономики.
Эту идею ВЭБ сейчас обсуждает с министром экономического развития Максимом Орешкиным. В банке надеются, что он возглавит наблюдательный совет по фонду.
Москва24: последние новости
Два направления МЦД могут интегрировать в приложение "Метро Москвы" до их запуска В столице открылся "Московский урбанистический форум" Число вакансий в столице превышает количество безработных в 6,4 раза
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский певец покончил с собой68
Греция парировала выпад России292
У Розенбаума нашли рак54
Россияне бегут с Дальнего Востока165
Умирающий турист обратился к обокравшему его карманнику5
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение