Внешэкономбанк предложил КБ «Стрелка» сотрудничать для развития столицы

Он рассказал, что руководство банка хочет разработать проект, который будет отвечать за создание современного жилья и формировать городскую среду. По словам Шувалова, банк готов стать партнером бюро «немедленно».

Глава ВЭБ добавил, что фонд развития и поддержки малых городов планируют преобразовать в фонд развития современной городской экономики.