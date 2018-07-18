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Крыму грозит срыв курортного сезона
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Крыму грозит срыв курортного сезона 

News.ru 1 час назад
Отдыхающие в Крыму находятся на грани срыва, потому что не могут покупаться в море, встречи с которым так долго ждали, сидя в офисе. Всё дело в том, что температура воды на Южном побережье упала до +13 °C из-за холодного течения, а Азовское побережье, которое обычно служит альтернативой для туристов, заполонили крупные медузы аулерии. Некоторые экземпляры достигают полуметра.
Такие медузы не несут смертельной опасности для человека, однако оставляют достаточно болезненные ожоги. Сейчас они заняли побережье и туристы могут лишь ходить около воды, передаёт «Говорит Москва».
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