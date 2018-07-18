«Готовьте деньги на ходовку»: дорога в Андреевку полна «сюрпризов»

Жители Приморья в очередной раз пожаловались на дорогу к популярному месту отдыха, сообщает PRIMPRESS.

«Наступают теплые деньки лета. И, как правило, все стараются хоть как вырваться на море, а именно в Андреевку. Ну так вот господа, помимо сбережений на отдых, готовьте сразу средства на ходовую часть», — написал один из автомобилистов, испытавший «прелести» дорожного покрытия.

На кадрах, снятых очевидцем, на дороге видны массивные выбоины.

«Когда-то здесь был асфальт», — говорит голос за кадром.