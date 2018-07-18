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«Готовьте деньги на ходовку»: дорога в Андреевку полна «сюрпризов»
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«Готовьте деньги на ходовку»: дорога в Андреевку полна «сюрпризов» 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жители Приморья в очередной раз пожаловались на дорогу к популярному месту отдыха, сообщает PRIMPRESS.
«Наступают теплые деньки лета. И, как правило, все стараются хоть как вырваться на море, а именно в Андреевку. Ну так вот господа, помимо сбережений на отдых, готовьте сразу средства на ходовую часть», — написал один из автомобилистов, испытавший «прелести» дорожного покрытия.
На кадрах, снятых очевидцем, на дороге видны массивные выбоины.
«Когда-то здесь был асфальт», — говорит голос за кадром.
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