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Воронежцев приятно удивит качество воды после внедрения новой технологии очистки
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Воронежцев приятно удивит качество воды после внедрения новой технологии очистки 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
33 млн рублей затрачено на ремонт водоподъёмной станции в Отрожке. Почти половина жителей Воронежа проведут эти выходные без воды. Её в кранах не будет больше суток — с 10 вечера пятницы, 20 июля, до 6 утра воскресенья, 22 июля. Отключения коснутся сразу двух районов города — Левобережного и Железнодорожного. Там воды вообще не будет.
Тем, кто проживает на правом берегу, повезло больше — ожидается лишь снижение напора в Центральном районе. Такое глобальное отключение связано с ремонтом водоподъёмной станции в Отрожке. Там внедряют новую технологию очистки от примесей марганца. Коммунальщики уверяют, когда вода вернётся в дома горожан, её качество должно приятно их удивить. — 33 млн рублей затрачено на всю эту технологию. Эта технология уже практически готова, сделана. Осталось её включить только в действующие сети. После этого она будет включена, будет работать. Для жителей Воронежа улучшится качество воды по содержанию марганца, будет отвечать всем требованиям по СанПиН, — сообщил начальник цеха водопроводных сооружений станции сетей Владимир Еремеев.
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