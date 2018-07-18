Воронежцев приятно удивит качество воды после внедрения новой технологии очистки

33 млн рублей затрачено на ремонт водоподъёмной станции в Отрожке. Почти половина жителей Воронежа проведут эти выходные без воды. Её в кранах не будет больше суток — с 10 вечера пятницы, 20 июля, до 6 утра воскресенья, 22 июля. Отключения коснутся сразу двух районов города — Левобережного и Железнодорожного. Там воды вообще не будет.