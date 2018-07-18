Сотрудничество со «Сколково» даст Тольятти новый импульс развития 

В частности, в инновационном развитии региона особая роль отведена Тольятти: расположенный в Автограде технопарк «Жигулевская долина» претендует на получение статуса регионального оператора фонда «Сколково».
"От Тольятти я жду опережающего экономического роста. Экономика будущего формируется именно здесь, здесь работает один из самых успешных в России технопарков. Именно здесь территория опережающего социально-экономического развития, Особая экономическая зона. Весь инструментарий у нас в руках для того, чтобы создавать экономику будущего, чтобы внедрять самые инновационные технологи. А это значит, что будут востребованы высококвалифицированные кадры — люди энергичные, талантливые, которыми тольяттинцы и являются", — отметил глава региона.