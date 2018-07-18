Тренер сборной России по прыжкам с трамплина прокомментировал включение новых дисциплин в программу ОИ-2022

Старший тренер женской национальной команды России по прыжкам на лыжах с трамплина Роман Керов прокомментировал включение новых дисциплин, в том числе смешанного командного турнира по прыжкам с трамплина, в программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Новость хорошая, но двоякая в некотором смысле. У некоторых сборных женщин нет сильных, но мужчины такие, что попробуй обыграй. Хитрый турнир получается», — приводит слова Керова РИА Новости

Он сказал, что сборная России нуждается в добавлении двух спортсменов высокого уровня. По его словам, уровню призёров Олимпиады соответсвуют Ирина Аввакумова Евгений Климов . Тренер также предложил вести женский командный турнир.

«Лучше было бы ввести женский командный турнир, четыре сильных спортсменки мало у кого есть, как у нас. Но бороться будем, девчонки этой новости обрадуются», — заявил Керов.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил соревновательную программу зимних Олимпийских игр 2022 года в китайском Пекине.