Тренер сборной России по прыжкам с трамплина прокомментировал включение новых дисциплин в программу ОИ-2022 

Старший тренер женской национальной команды России по прыжкам на лыжах с трамплина Роман Керов прокомментировал включение новых дисциплин, в том числе смешанного командного турнира по прыжкам с трамплина, в программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
«Новость хорошая, но двоякая в некотором смысле. У некоторых сборных женщин нет сильных, но мужчины такие, что попробуй обыграй. Хитрый турнир получается», — приводит слова Керова РИА Новости.
Он сказал, что сборная России нуждается в добавлении двух спортсменов высокого уровня. По его словам, уровню призёров Олимпиады соответсвуют Ирина Аввакумова и Евгений Климов. Тренер также предложил вести женский командный турнир.
«Лучше было бы ввести женский командный турнир, четыре сильных спортсменки мало у кого есть, как у нас. Но бороться будем, девчонки этой новости обрадуются», — заявил Керов.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил соревновательную программу зимних Олимпийских игр 2022 года в китайском Пекине.