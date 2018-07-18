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Дмитрий Азаров проверил ход строительства поликлиники в Тольятти
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Дмитрий Азаров проверил ход строительства поликлиники в Тольятти 

Волга Ньюс 2 часа назад
Руководитель области проверил ход работ на объекте и обсудил сроки окончания строительства с главным врачом тольяттинской городской клинической больницы № 5 Николаем Ренцем.
Это будет современный медицинский комплекс — только на приобретение оборудования выделено 180 млн рублей. Поликлиника сможет предоставлять жителям Тольятти самую широкую гамму медицинских и диагностических услуг.
По графику пуско-наладочные работы на объекте планируются в июле–августе следующего года. Вместе с тем, не исключено, что строительство может завершиться и раньше — такая возможность появилась благодаря тому, что главе региона удалось добиться выделения федеральных средств для этого объекта.
В ходе встречи также обсуждалась возможность совмещения в одном здании взрослой и детской поликлиники, как для этого медицинского учреждения, так и для еще одного строящегося объекта — в 19 квартале. Об этом просили жители города — это позволит обеспечить более высокую доступность медицинских услуг.
Эти два медучреждения по своему уникальны, поскольку в Автозаводском районе поликлиники не строились уже около 30 лет. Есть поликлиники, которые расположены на первых этажах жилых домов, в детских садах, в помещениях, совершенно не предназначенных для этих целей, где нет возможности правильно организовать оказание современных диагностических услуг.
Обговорили и кадровый вопрос — Дмитрий Азаров дал поручение подготовить экономическое обоснование для того, чтобы при формировании областного бюджета предусмотреть средства на приобретение жилья для врачей.
"Очень приятно, что в конце такого загруженного дня, уже в полдевятого вечера губернатор нашел возможность посетить стройку. Это окрыляет", — прокомментировал итоги визита Николай Ренц.
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