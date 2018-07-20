Расписание ряда поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится 20-21 и 27-28 июля

Расписание ряда поездов Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится из-за строительных работ, которые будут проходить с 20 на 21 и с 27 на 28 июля 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«С 20 на 21 и с 27 на 28 июля будут проводиться строительные работы на участке Кунцево-1-Одинцово. В связи с этим корректируется график движения ряда поездов», — говорится в сообщении.

Так, в указанный период будут отменены следующие поезда: №6619, 6603, 6601, 6602 сообщением Москва (Белорусский вокзал)- Одинцово ; №6519, 6512, 6503 сообщением Москва (Белорусский вокзал)- Голицыно ; №6704 сообщением Кубинка-1-Москва (Белорусский вокзал); №6301, 6306 сообщением Москва (Белорусский вокзал)- Можайск