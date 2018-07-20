Расписание ряда поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится 20-21 и 27-28 июля 

Расписание ряда поездов Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится из-за строительных работ, которые будут проходить с 20 на 21 и с 27 на 28 июля 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
«С 20 на 21 и с 27 на 28 июля будут проводиться строительные работы на участке Кунцево-1-Одинцово. В связи с этим корректируется график движения ряда поездов», — говорится в сообщении.
Так, в указанный период будут отменены следующие поезда: №6619, 6603, 6601, 6602 сообщением Москва (Белорусский вокзал)-Одинцово; №6519, 6512, 6503 сообщением Москва (Белорусский вокзал)-Голицыно; №6704 сообщением Кубинка-1-Москва (Белорусский вокзал); №6301, 6306 сообщением Москва (Белорусский вокзал)-Можайск.
Кроме того, маршруты нескольких электропоездов сокращены и в указанные даты они отменены на участках: Москва (Савеловский вокзал)-Одинцово; Кунцево-1-Кубинка-1; Одинцово-Москва (Белорусский вокзал); Москва (Савеловский вокзал)-Звенигород; Москва (Белорусский вокзал)-Кубинка-1; Кунцево-1-Голицыно; Голицыно-Москва (Белорусский вокзал).