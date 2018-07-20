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Расписание электричек Белорусского и Савеловского направлений изменится 21 — 22 июля
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Расписание электричек Белорусского и Савеловского направлений изменится 21 — 22 июля 

РИАМО 25 минут назад
Временное изменение графиков движения поездов Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги будет действовать с 16:00 21 июля до 7:00 22 июля, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».
«В связи с проведением работ на участке Москва Бутырская — Бескудниково корректируется график движения поездов, следующих по маршрутам Белорусского и Савеловского направлений», — говорится в сообщении.
В частности, полностью отменяется ряд пригородных поездов, а также сокращены или частично изменены маршруты следования ряда поездов.
Компания просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок и приносит извинения за доставленные неудобства.
Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание электричек». Приложение доступно в AppStore и Google Play.
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