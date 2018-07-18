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Экономист: Вложения в госдолг США сократили из-за геополитических факторов
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Экономист: Вложения в госдолг США сократили из-за геополитических факторов 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Председатель Русского экономического общества имени Шарапова заявил НСН, что решение было принято в высших эшелонах власти.
Россия продолжила в мае резкое сокращение вложений в госдолг США, сообщает «Интерфакс». За последние месяцы вклад РФ в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) сократился втрое.
Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН объяснил это решением сверху, которое было сделано на основе не только экономических расчётов, но и с учётом геополитики (слушайте аудио).
«То, что сделал Центральный Банк, надо было делать давно, а не играть с огнём. И о том, что необходимо выходить из американских трежерис (обобщенное название долговых обязательств правительства США — прим. НСН), говорили ещё в 2014 году, когда пошли первые экономические санкции против России. Я не думаю, что это инициатива лично от Набиуллиной, скорее всего, какой-то сигнал прошёл из правительства, а может быть, и от самого президента. Потому что те нормативные документы, которые определяют политику Центрального Банка по формированию международных резервов, они в основном учитывают такой показатель как коммерческие риски и доходность тех или иных финансовых инструментов. А геополитические риски там практически отсутствуют», — объяснил экономист.
Добавим, что по данным американского Минфина, сейчас российские вложения в госдолг США составляют 14,9 миллиарда долларов. За последнее время они сократились до минимума с 2007 года.
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