Эксперты назвали самые дешёвые пляжные туры из Калининграда в июле и августе

Самые дешёвые авиабилеты для поездки из Калининграда на пляжный отдых за рубеж оказались в Барселону, а в России — в Ростов-на-Дону. К такому выводу пришли специалисты сервиса путешествий Туту. По данным аналитиков, составлявших рейтинг самых доступных жителям области пляжных направлений во второй половине июля и в августе, в топ вышли вылеты из Калининграда в Барселону. Билет туда и обратно можно купить за 13 328 рублей, если вылететь 30 июля, а вернуться 12 августа. Примерно в 22 тыс. рублей обойдутся авиаперелёты из Калининграда в Баку , Тель-Авив, Анталью и обратно, если запланировать поездку в августе. Симферополь и Сочи. Самые дешёвые билеты на море в России — в Ростов-на Дону. Если отправиться в полёт 29 августа, а возвращение запланировать на 6 сентября, поездка туда и обратно обойдётся примерно в 14 тыс. рублей. Столько же придётся заплатить за авиабилеты туда-обратно в Анапу Наиболее бюджетный вариант для калининградцев — отдых на Балтийском море без выезда за пределы региона, подчеркнули составители рейтинга.