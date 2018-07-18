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Эксперты назвали самые дешёвые пляжные туры из Калининграда в июле и августе
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Эксперты назвали самые дешёвые пляжные туры из Калининграда в июле и августе 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Клопс.Ru
Самые дешёвые авиабилеты для поездки из Калининграда на пляжный отдых за рубеж оказались в Барселону, а в России — в Ростов-на-Дону. К такому выводу пришли специалисты сервиса путешествий Туту.
По данным аналитиков, составлявших рейтинг самых доступных жителям области пляжных направлений во второй половине июля и в августе, в топ вышли вылеты из Калининграда в Барселону. Билет туда и обратно можно купить за 13 328 рублей, если вылететь 30 июля, а вернуться 12 августа. Примерно в 22 тыс. рублей обойдутся авиаперелёты из Калининграда в Баку, Тель-Авив, Анталью и обратно, если запланировать поездку в августе.
Самые дешёвые билеты на море в России — в Ростов-на Дону. Если отправиться в полёт 29 августа, а возвращение запланировать на 6 сентября, поездка туда и обратно обойдётся примерно в 14 тыс. рублей. Столько же придётся заплатить за авиабилеты туда-обратно в Анапу, Симферополь и Сочи.
Наиболее бюджетный вариант для калининградцев — отдых на Балтийском море без выезда за пределы региона, подчеркнули составители рейтинга.
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