Российский эксперт объяснил враждебное отношение американцев к РФ 

Около 40% опрошенных жителей США заявили, что РФ — враг Соединенных Штатов. По мнению американиста Михаила Таратуты, это связано с антироссийской пропагандой, сообщило ИА НСН.
«Пропаганда была очень серьезная, особенно последние два года. Россия стала инструментом внутриполитической борьбы с Трампом его противников. Логика была очень простая — Трамп «сговаривается» c Москвой во время выборов, чтобы та оказала ему поддержку. Москва-враг, противник. Трамп пытается с ней дружить, хочет дружиться с врагом Соединенных Штатов! И чем страшнее Россия, тем опаснее Трамп, которого надо отстранять от власти», — заявил эксперт.
Михаил Таратута считает, что ситуация изменится, если после выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре 2018 года, республиканская партия сохранит большинство мест.
С утверждением, что Россия является «врагом» США, согласились 38% американцев. Примерно столько же респондентов назвали ее «соперником» и только 8% признались в дружбе. Таковы результаты опроса, проведенного агентством Reuters совместно с исследовательской компанией Ipsos.