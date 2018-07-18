Салат праздничный из мяса, овощей и моцареллы

Подайте еще одно вкусное блюдо к вашему праздничному столу!

Ингредиенты

Мясо 400 г сыр моцарелла 200 г помидоры 2 шт.

сладкий перец 1 шт.

огурцы 1 шт.

красный лук 1 шт.

зелень 1 пучок

смесь салатных листьев 70 г оливковое масло 50 мл уксус винный красный 2 ст. л.

соус чили 1 ч. л.

чеснок 3 зубчика

Способ приготовления

Мясо нарежьте ломтиками и обжарьте на гриле.

Время готовки30 мин Количество персон9 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Помидоры, огурцы и сладкий перец нарежьте небольшими кубиками с помощью специальной насадки в блендере. Сыр моцарелла также нарежьте кубиками. Если вы используете помидоры черри — оставьте их целыми.

Красный лук нарежьте тонкими кольцами.

Смешайте мясо, овощи и нарезанную кубиками моцареллу.

Оливковое масло взбейте с уксусом и соусом чили. Добавьте рубленый чеснок, зелень, соль и перец. Выложите салат на салатные листья и заправьте.