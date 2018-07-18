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Тыквенное печенье
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Тыквенное печенье 

Карельские вести 12 минут назад
Фото: Карельские вести
Печенье из тыквы с хрустящей сахарной корочкой.
Ингредиенты
Сливочное масло 120 г  сахар 400 г  яйца 2 шт.
тыквенное пюре 250 мл  патока 60 мл  мука 380 г  разрыхлитель 2 ч. л.
корица 1 ч. л.
имбирь 2 ч. л.
молотая гвоздика 0,5 ч. л.
соль 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Взбейте масло с сахаром с помощью миксера до кремовой текстуры. Добавьте яйца, тыквенное пюре и патоку, взбейте до однородности.
Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Смешайте муку с разрыхлителем, специями и солью. Медленно всыпьте полученную смесь в масляно-тыквенную массу и перемешайте до однородности.
Раскатайте тесто и вырежьте из него круглое печенье. Обваляйте его в сахаре и выложите на застеленный бумагой противень. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10-15 минут.
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