Тыквенное печенье

Печенье из тыквы с хрустящей сахарной корочкой.

Ингредиенты

Сливочное масло 120 г сахар 400 г яйца 2 шт.

тыквенное пюре 250 мл патока 60 мл мука 380 г разрыхлитель 2 ч. л.

корица 1 ч. л.

имбирь 2 ч. л.

молотая гвоздика 0,5 ч. л.

соль 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Взбейте масло с сахаром с помощью миксера до кремовой текстуры. Добавьте яйца, тыквенное пюре и патоку, взбейте до однородности.

Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Смешайте муку с разрыхлителем, специями и солью. Медленно всыпьте полученную смесь в масляно-тыквенную массу и перемешайте до однородности.

Раскатайте тесто и вырежьте из него круглое печенье. Обваляйте его в сахаре и выложите на застеленный бумагой противень. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10-15 минут.