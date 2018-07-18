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Новым главой ВВС Франции назначен генерал Лавинь
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Новым главой ВВС Франции назначен генерал Лавинь 

ТАСС 13 минут назад
ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил новым главой ВВС республики генерала Филиппа Лавиня. Об этом сообщил в среду официальный представитель правительства Бенжамен Гриво по итогам заседания Совета министров.
"По предложению министра вооруженных сил дивизионный генерал Филипп Лавинь назначен с 31 августа 2018 года главой ВВС Франции", — сообщил Гриво. На этом посту Лавинь сменит Андре Ланата, который станет главой командования НАТО по трансформации, базирующегося в Норфолке.
Ранее 52-летний Лавинь, являющийся также опытным летчиком-истребителем, занимал должность командующего французскими войсками в Афганистане. В 2014 году он был комендантом аэропорта в Кабуле. В настоящее время занимает пост руководителя секретариата начальника главного штаба Вооруженных сил Франции.
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