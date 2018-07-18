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Дмитрий Азаров на заседании Совета при президенте РФ обсудит вопрос грамотного использования наследия ЧМ-2018
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Дмитрий Азаров на заседании Совета при президенте РФ обсудит вопрос грамотного использования наследия ЧМ-2018 

Волга Ньюс 27 минут назад
«Я благодарю жителей региона за этот праздник. Мы заслужили самые высокие оценки от федеральных властей, экспертов и представителей FIFA. Все мы знаем, что это было непросто. Решение о том, что в Тольятти будет размещена база швейцарской команды, было принято только в январе, — напомнил глава региона. — Мы в кратчайшие сроки навели порядок и на стадионе, и с прилегающими зонами, и с туристическим маршрутом, и с гостиничным комплексом».
Теперь перед регионом стоит задача грамотно использовать наследие чемпионата. Этому вопросу будет посвящено заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Мероприятие пройдет 20 июля в Калининграде под председательством президента страны Владимира Путина.
"Мы очень внимательно разберем ситуацию с наследием чемпионата мира по футболу. Это не только стадион, но и дороги, больницы, общественный транспорт, скорая помощь, спортплощадки. Мы должны очень грамотно и разумно распорядиться эти наследием", — сказал Дмитрий Азаров.
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