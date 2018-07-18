Ещё
«Интер» проиграл «Сьону», Наингголан получил травму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Интер» проиграл «Сьону», Наингголан получил травму 

SPORT24.ru 26 минут назад
«Интер» и «Сьон» в рамках подготовки к сезону-2018/19 провели товарищеский матч. Встреча состоялась в Австрии и завершилась победой швейцарцев (2:0). Напомним, что за «Сьон» играет российский вратарь Антон Митрюшкин, но участие в матче он не принимал.
В составе победителей по голу забили Андре Луис (27) и Бальтазар (70). Отметим, что новичок «Интера» Раджа Наингголан получил травму и был заменен на 24-й минуте. У бельгийца возникли проблемы с мышцами.
Следующим соперником «Интера» станет «Зенит». Матч состоится 21 июля. Начало — в 21:15 мск.
Товарищеский матч
«Сьон» — «Интер» 2:0 (1:0)
Голы: Луис, 27 (1:0), Бальтазар, 70 (2:0).
SPORT24.ru: последние новости
Усик закончил открытую тренировку в Москве, так ее и не начав. Это странно «Манчестер Юнайтед» отказался от покупки Алдервейрелда «Рейнджерс» под руководством Джеррарда вышли в следующий раунд отбора Лиги Европы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азовское море предложили заминировать204
В США подготовили санкции из-за «Северного потока-2»77
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры264
Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа64
Греция парировала выпад России58
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение