«Интер» проиграл «Сьону», Наингголан получил травму

«Интер» и «Сьон» в рамках подготовки к сезону-2018/19 провели товарищеский матч. Встреча состоялась в Австрии и завершилась победой швейцарцев (2:0). Напомним, что за «Сьон» играет российский вратарь Антон Митрюшкин , но участие в матче он не принимал.

В составе победителей по голу забили Андре Луис (27) и Бальтазар (70). Отметим, что новичок «Интера» Раджа Наингголан получил травму и был заменен на 24-й минуте. У бельгийца возникли проблемы с мышцами.

Следующим соперником «Интера» станет «Зенит» . Матч состоится 21 июля. Начало — в 21:15 мск.

Товарищеский матч

«Сьон» — «Интер» 2:0 (1:0)

Голы: Луис, 27 (1:0), Бальтазар, 70 (2:0).