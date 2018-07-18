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Эксперты рассказали, как отличить настоящую старинную монету от фальшивки
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Эксперты рассказали, как отличить настоящую старинную монету от фальшивки 

Вечерняя Москва 28 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В Санкт-Петербурге участились случаи, когда начинающие нумизматы приобретают старинные монеты с рук, а они оказываются подделкой.
Как не попасться на удочку мошенников и приобрести монеты, которые имеют ценность разбирались корреспонденты Nation News.
Коллекционеры советуют начинающим нумизматам тщательно изучать специальные каталоги — в них указан вес монеты, шрифты, дано полное описание изображения. если монета отличается хотя бы одной незначительной деталью от приведенного описания — перед вами подделка.
Эксперты не советуют покупать монеты с рук, а приобретать их в специальный нумизматических отделах.
По словам знатока русской нумизматики Сергея Молотилкина, коллекционирование монет может стать отличной инвестицией и принести неплохой доход в будущем.
— Коллекционирование с пониманием — это и занятие по любви, и инвестиция, но любой вопрос надо глубоко изучать ради возможности однажды увидеть настоящую редкость и ее приобрести, а бесплатный сыр — он только в мышеловке, — отметил он.
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