Эксперты рассказали, как отличить настоящую старинную монету от фальшивки

Санкт-Петербурге участились случаи, когда начинающие нумизматы приобретают старинные монеты с рук, а они оказываются подделкой.

Как не попасться на удочку мошенников и приобрести монеты, которые имеют ценность разбирались корреспонденты Nation News.

Коллекционеры советуют начинающим нумизматам тщательно изучать специальные каталоги — в них указан вес монеты, шрифты, дано полное описание изображения. если монета отличается хотя бы одной незначительной деталью от приведенного описания — перед вами подделка.

Эксперты не советуют покупать монеты с рук, а приобретать их в специальный нумизматических отделах.

По словам знатока русской нумизматики Сергея Молотилкина, коллекционирование монет может стать отличной инвестицией и принести неплохой доход в будущем.

— Коллекционирование с пониманием — это и занятие по любви, и инвестиция, но любой вопрос надо глубоко изучать ради возможности однажды увидеть настоящую редкость и ее приобрести, а бесплатный сыр — он только в мышеловке, — отметил он.