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Итоги конкурса «Бытовой городок‑2018» подведут в Москве 24 июля
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Итоги конкурса «Бытовой городок‑2018» подведут в Москве 24 июля 

РИАМО 36 минут назад
Фото: РИАМО
Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители департамента строительства, Мосгосстройнадзора, технической инспекции ОАТИ и МГК профсоюза работников строительства в среду завершила осмотр городков участников, представленных на отраслевой смотр-конкурс «Бытовой городок-2018», говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.
ЗАО «Доринж-39» презентовали свой городок на площадке реконструкции и строительства автомобильной дороги на Калужском шоссе — деревня Яковлево. АО «ДСК-1» МУ-1 презентовало городок на площадке строительства жилого дома в ЮВАО, в районе Некрасовка.
«Члены конкурсной комиссии оценили состояние обустройства бытовых городков, их эстетическое оформление, наличие документации, обеспечение работающих санитарно-бытовыми условиями, горячим питанием, медпомощью, фирменной спецодеждой и другое. Подведение итогов конкурса назначено на 24 июля 2018 года», — говорится в сообщении.
Конкурс на звание лучшего бытового городка уже 20 лет проводится в целях повышения уровня культуры строительного производства, широкого распространения передового опыта обустройства и содержания бытовых городков, улучшения условий труда работников и надлежащего обеспечения их санитарно-бытовыми помещениями и питанием.
В конкурсе могут принять участие подрядные организации, являющиеся членами СРО, имеющие соответствующие свидетельства о допуске к работам, где созданы профсоюзные организации и в которых членами профсоюза состоят не менее 50 процентов от общего числа работающих.
По результатам оценки представленных на конкурс бытовых городков в соответствии с определенными критериями комиссия конкурса определит победителей и призеров, которые будут награждены дипломами МГК профсоюза строителей и денежными премиями.
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