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Программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине пополнит ряд новых дисциплин
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Программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине пополнит ряд новых дисциплин 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение добавить шесть новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.
Как сообщила в  среду пресс-служба МОК, в программу добавлены женские одиночные соревнования по бобслею (монобоб), мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине «биг-эйр», а также смешанные командные соревнования по лыжной акробатике, сноуборд-кроссу, прыжках на лыжах с трамплина и шорт-треку (смешанная эстафета).
"Добавление новых дисциплин в программу Олимпиады 2022 года отражает наше стремление сделать Игры более молодежными и сбалансированными по гендерному признаку. Мне очень приятно видеть возрастающее количество спортсменок, особенно в таких захватывающих и видах спорта", — заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.
Womens Monobob event to be included in @Beijing2022 Winter #Olympics @IBSFsliding pic.twitter.com/9hqYg0kStW
— IOC MEDIA (@iocmedia) 18 июля 2018 г.
Согласно
Олимпийской программе 2020 года, МОК сделал очередной шаг на пути к достижению 50-процентного гендерного баланса на зимних Играх. В Пекине будет рекордное количество спортсменок и женских соревнований. Квота женщин среди участников Игр выросла с 41% до 45,4%.
Short Track Mixed Relay to be included in @Beijing2022 Winter #Olympics @ISU_Speed #IOCEB #Lausanne pic.twitter.com/YY1mPioIh2
— IOC MEDIA (@iocmedia) 18 июля 2018 г.
В скелетоне, конькобежном спорте, горных лыжах, лыжных гонках, фристайле и сноуборде впервые будет равное количество мужчин и женщин среди спортсменов.
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