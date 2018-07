Программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине пополнит ряд новых дисциплин

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение добавить шесть новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.

Как сообщила в среду пресс-служба МОК, в программу добавлены женские одиночные соревнования по бобслею (монобоб), мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине «биг-эйр», а также смешанные командные соревнования по лыжной акробатике, сноуборд-кроссу, прыжках на лыжах с трамплина и шорт-треку (смешанная эстафета).

"Добавление новых дисциплин в программу Олимпиады 2022 года отражает наше стремление сделать Игры более молодежными и сбалансированными по гендерному признаку. Мне очень приятно видеть возрастающее количество спортсменок, особенно в таких захватывающих и видах спорта", — заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

Womens Monobob event to be included in @Beijing2022 Winter #Olympics @IBSFsliding pic.twitter.com/9hqYg0kStW

— IOC MEDIA (@iocmedia) 18 июля 2018 г.

Согласно

Олимпийской программе 2020 года, МОК сделал очередной шаг на пути к достижению 50-процентного гендерного баланса на зимних Играх. В Пекине будет рекордное количество спортсменок и женских соревнований. Квота женщин среди участников Игр выросла с 41% до 45,4%.

Short Track Mixed Relay to be included in @Beijing2022 Winter #Olympics @ISU_Speed #IOCEB #Lausanne pic.twitter.com/YY1mPioIh2

— IOC MEDIA (@iocmedia) 18 июля 2018 г.

В скелетоне, конькобежном спорте, горных лыжах, лыжных гонках, фристайле и сноуборде впервые будет равное количество мужчин и женщин среди спортсменов.