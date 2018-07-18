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В Твери высокопоставленному следователю-взяточнику Денису Жукову суд вынес новый более жёсткий приговор
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В Твери высокопоставленному следователю-взяточнику Денису Жукову суд вынес новый более жёсткий приговор 

tvernews.ru 41 минуту назад
Фото: tvernews.ru
Тверской областной суд отменил приговор Заволжского районного суда от 11 апреля этого года в отношении бывшего заместителя начальника отдела процессуального контроля СУ СК по Тверской области Дениса Жукова. Согласно новому решению, статью, по которой его судили ранее, переквалифицировали на более жёсткую. Соответственно, ужесточили и наказание.
Напомним, в апреле Заволжский суд признал экс-следователя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года отбыванием в исправительной колонии общего режима. Однако, таким решением суда не согласился гособвинитель, посчитав его слишком мягким.
Тогда гособвинитель предложил признать Жукова виновным в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима. Однако суд не согласился с обвинением.
Не согласился с решение Заволжского суда и сам осужденный, посчитав наказание суровым. Обе стороны подали апелляции.
Напомним, уголовное преследование Дениса Жукова началось с 25 июня прошлого года, когда он был задержан при получении взятки через посредника — ранее знакомого адвоката — УФСБ по Тверской области. Речь идет о сумме в 1 млн 450 тыс. рублей. За эти деньги высокопоставленный следователь должен был прекратить уголовное преследование в пользу фигуранта по уголовному делу. Но не успел.
2 июля 2017 года Жукова взяли под стражу. Следователь неоднократно просил суд отпустить его под домашний арест, но суд был непреклонен. Вплоть до вынесения приговора Денис Жуков находился в СИЗО.
Согласно новому приговору, Жуков признан виновным в совершении преступления по ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Тверским областным судом ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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