В Беларуси ликвидирован захвативший банк преступник, заложница освобождена

Он рассказал, что в отделении банка в городе Заславль преступник, вооруженный ножом, захватил в заложники девушку. Переговоры с преступником продолжались более двух часов. Когда милиционеры поняли, что переговоры ни к чему не приведут, было принято решение провести операцию по освобождению заложника. Девушка не пострадала. Преступник ликвидирован.

Личность преступника установлена — это ранее дважды судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений местный житель. —0—