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В Беларуси ликвидирован захвативший банк преступник, заложница освобождена
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В Беларуси ликвидирован захвативший банк преступник, заложница освобождена 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Минск, 18 июля /Синьхуа/ — Специальное подразделение по борьбе с терроризмом «Алмаз» освободило заложницу в отделении банка в белорусском городе Заславль. Об этом сегодня журналистам сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.
Он рассказал, что в отделении банка в городе Заславль преступник, вооруженный ножом, захватил в заложники девушку. Переговоры с преступником продолжались более двух часов. Когда милиционеры поняли, что переговоры ни к чему не приведут, было принято решение провести операцию по освобождению заложника. Девушка не пострадала. Преступник ликвидирован.
Личность преступника установлена — это ранее дважды судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений местный житель. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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