Конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях в отношении «Северного потока — 2»

По словам автора проекта закона, документ о сотрудничестве в области энергетической безопасности «спасет союзников по НАТО ».

Американский Конгресс в ближайшее время приступит к рассмотрению проекта закона о сотрудничестве в области энергетической безопасности с партнерами в Европе. Законопроект предполагает ввод ограничительных мер в отношении строящегося газопровода «Северный поток — 2».

«Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзными партнерами в Европе или «Закон ESCAPE» повышает энергобезопасность стран-участников НАТО, предоставляя этим государствам стабильные и надежные американские энергетические ресурсы», — приводит сайт « Комсомольской правды » заявление сенатора.