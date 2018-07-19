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Конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях в отношении «Северного потока — 2»
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Конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях в отношении «Северного потока — 2» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам автора проекта закона, документ о сотрудничестве в области энергетической безопасности «спасет союзников по НАТО».
Американский Конгресс в ближайшее время приступит к рассмотрению проекта закона о сотрудничестве в области энергетической безопасности с партнерами в Европе. Законопроект предполагает ввод ограничительных мер в отношении строящегося газопровода «Северный поток — 2».
«Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзными партнерами в Европе или «Закон ESCAPE» повышает энергобезопасность стран-участников НАТО, предоставляя этим государствам стабильные и надежные американские энергетические ресурсы», — приводит сайт «Комсомольской правды» заявление сенатора.
По данным СМИ, в документе предлагается «наказывать долларом» инвесторов газопровода «Северный поток-2» и поощрять тех, кто приобретает голубое топливо у США. По мнению автора законопроекта сенатора-республиканца от штата Вайоминг Джона Баррассо, в случает принятия документа европейские союзники по НАТО смогут избежать «политических манипуляций и принуждений» российской стороны, я также это ускорит экспорт газа из Соединенных Штатов.
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