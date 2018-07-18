IBU разочарован решением МОК сократить квоту участников в биатлоне на ОИ-2022

ТАСС , 18 июля. Международный союз биатлонистов (IBU) разочарован решением исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) сократить квоту участников биатлонных соревнований на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине на 20 спортсменов. Об этом сообщается в пресс-релизе IBU.

Ранее в среду МОК утвердил программу зимних Олимпийских игр в Пекине. Количество участников биатлонных соревнований было сокращено на 20 человек. На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане биатлонная квота составила 230 участников (115 мужчин и 115 женщин). На Олимпиаде в Пекине данная квота составит 210 спортсменов (105 мужчин и 105 женщин).