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IBU разочарован решением МОК сократить квоту участников в биатлоне на ОИ-2022
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IBU разочарован решением МОК сократить квоту участников в биатлоне на ОИ-2022 

ТАСС 45 минут назад
ТАСС, 18 июля. Международный союз биатлонистов (IBU) разочарован решением исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) сократить квоту участников биатлонных соревнований на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине на 20 спортсменов. Об этом сообщается в пресс-релизе IBU.
Ранее в среду МОК утвердил программу зимних Олимпийских игр в Пекине. Количество участников биатлонных соревнований было сокращено на 20 человек. На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане биатлонная квота составила 230 участников (115 мужчин и 115 женщин). На Олимпиаде в Пекине данная квота составит 210 спортсменов (105 мужчин и 105 женщин).
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