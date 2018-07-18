Китай выступает за дальнейшее улучшение бизнес среды

Пекин, 18 июля / Синьхуа / — Китай будет работать над слабыми сторонами в бизнес среде для дальнейшего улучшения конкурентоспособности и сохранения здоровой и стабильной экономической ситуации. Это решение было принято на заседании Госсовета КНР под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна сегодня.

Правительство Китая придает большое значение улучшению бизнес среды в стране. Ли Кэцян призвал власти уделять бизнесу повышенное внимание и бороться с институциональными недостатками для создания в Китае бизнес среды мирового уровня. —0—