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Китай выступает за дальнейшее улучшение бизнес среды
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Китай выступает за дальнейшее улучшение бизнес среды 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — Китай будет работать над слабыми сторонами в бизнес среде для дальнейшего улучшения конкурентоспособности и сохранения здоровой и стабильной экономической ситуации. Это решение было принято на заседании Госсовета КНР под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна сегодня.
Правительство Китая придает большое значение улучшению бизнес среды в стране. Ли Кэцян призвал власти уделять бизнесу повышенное внимание и бороться с институциональными недостатками для создания в Китае бизнес среды мирового уровня. —0—
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