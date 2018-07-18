Российский посол раскритиковал доклад ОЗХО по Сирии

Так, по словам Кинщака, в документе не упомянуты причины, помешавшие экспертам ОЗХО прибыть на место инцидента в Думе. Дипломат подчеркнул, что это произошло из-за удара коалиции во главе с Соединенными Штатами по Сирии. При этом Кищак заметил, что до Дамаска эксперты ОЗХО добрались оперативно.

6 июля ОЗХО сообщила, что в собранных под сирийским городом Дума образцах обнаружили хлор. При этом следов нервно-паралитических веществ не найдено. Ранее в июне Миссия по поиску фактов при ОЗХО подтвердила применение хлора и зарина в качестве химоружия в сирийской провинции Хама в марте 2017 года.

18 июля в Министерстве иностранных дел России заявили, что в район сирийского города Идлиб прибыла колонна автомобилей «Белых касок» со средствами индивидуальной защиты, а также «ракетами и деталями». В ведомстве подчеркнули, что нельзя исключать очередной масштабной провокации и инсценировки, аналогичной той, что имела место в Думе.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь арсенал химического оружия был вывезен из страны под контролем все той же ОЗХО, так что ни против террористов, ни против мирных жителей оно не применялось.