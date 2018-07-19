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Постпред России считает разговоры о выходе из ОЗХО преждевременными
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Постпред России считает разговоры о выходе из ОЗХО преждевременными 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия будет стремиться исправить ситуацию вокруг наделения ОЗХО новыми функциями, но говорить о выходе РФ из организации преждевременно, заявил журналистам постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"Что касается выхода России из ОЗХО, об этом говорить преждевременно", — сказал Шульгин.
По его словам, решение, которое было принято в конце июня, носит рамочный характер и гендиректору технического секретариата ОЗХО еще только предстоит сформулировать рекомендации для реализации этого решения на практике.
"Рекомендации будут рассматриваться на ноябрьской специальной сессии", — указал постпред.
"Мы считаем решение, навязанное западной группой, в первую очередь британцами и американцами, нелегитимным и мы будем так или иначе стремиться эту ситуацию исправить. Если ситуацию не удастся исправить, к сожалению, дни ОЗХО будут сочтены, по крайней мере, в том, что касается ее уникального универсального характера", — подчеркнул Шульгин.
В конце июня участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге одобрили предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО, разрешающее организации устанавливать виновных в химатаках. В поддержку проекта документа выступили 82 делегации, против — 24.
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