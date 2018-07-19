Постпред России считает разговоры о выходе из ОЗХО преждевременными

"Что касается выхода России из ОЗХО, об этом говорить преждевременно", — сказал Шульгин.

По его словам, решение, которое было принято в конце июня, носит рамочный характер и гендиректору технического секретариата ОЗХО еще только предстоит сформулировать рекомендации для реализации этого решения на практике.

"Рекомендации будут рассматриваться на ноябрьской специальной сессии", — указал постпред.

"Мы считаем решение, навязанное западной группой, в первую очередь британцами и американцами, нелегитимным и мы будем так или иначе стремиться эту ситуацию исправить. Если ситуацию не удастся исправить, к сожалению, дни ОЗХО будут сочтены, по крайней мере, в том, что касается ее уникального универсального характера", — подчеркнул Шульгин.