В Гане священник принес в жертву дьяволу 675 человек

В государстве Гана в Западной Африке священник, выступая по телевидению, сделал шокирующее признание. С рождения духовный наставник, по его словам, был слугой дьявола. И за два десятка лет священник принес в жертву сатане несколько сотен человек.

В телевизионном интервью священник, скрывавший свое лицо под маской, рассказал, что совершил 675 ритуальных убийств, пишет

The Daily Mail . Более 600 жертв были детьми, которых священнику передали врачи и медсестры, являвшиеся сатанистами.

Преступления совершались священником на протяжении 17 лет.

Из рассказа духовного пастыря, которому исполнилось около 30 лет, следует, что он с рождения ощущал себя слугой дьявола. Мужчина также входил в контакт с 650 демоническими духами.

По словам священника, он раскаивается в содеянном, и отказался от сатанизма. Однако мужчина добавил, что в Гане есть и другие «псевдосвященники», которые обманывают паству и являются слугами дьявола.

Священник отрицал, что выступил с шокирующим заявлением по телевидению ради получения денежного вознаграждения. По словам бывшего сатаниста, он является сыном председателя Верховного суда, который оставил ему большое наследство в виде объектов недвижимости.