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В Гане священник принес в жертву дьяволу 675 человек
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В Гане священник принес в жертву дьяволу 675 человек 

Newsru.com 50 минут назад
Фото: Newsru.com
В государстве Гана в Западной Африке священник, выступая по телевидению, сделал шокирующее признание. С рождения духовный наставник, по его словам, был слугой дьявола. И за два десятка лет священник принес в жертву сатане несколько сотен человек.
В телевизионном интервью священник, скрывавший свое лицо под маской, рассказал, что совершил 675 ритуальных убийств, пишет
The Daily Mail. Более 600 жертв были детьми, которых священнику передали врачи и медсестры, являвшиеся сатанистами.
Преступления совершались священником на протяжении 17 лет.
Из рассказа духовного пастыря, которому исполнилось около 30 лет, следует, что он с рождения ощущал себя слугой дьявола. Мужчина также входил в контакт с 650 демоническими духами.
По словам священника, он раскаивается в содеянном, и отказался от сатанизма. Однако мужчина добавил, что в Гане есть и другие «псевдосвященники», которые обманывают паству и являются слугами дьявола.
Священник отрицал, что выступил с шокирующим заявлением по телевидению ради получения денежного вознаграждения. По словам бывшего сатаниста, он является сыном председателя Верховного суда, который оставил ему большое наследство в виде объектов недвижимости.
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