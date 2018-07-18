Ученые разработали первый в мире анализ крови на меланому

Ученые из Университета Эдит Коуэн говорят, что новый анализ может распознать рак кожи до того, как тот распространится по телу больного. А если меланому заметить на ранних стадиях, то у пациента есть от 90 до 99% вероятности полностью избавится от болезни.

В исследовании, статья о котором опубликована в журнале Oncotarget, участвовало 105 пациентов с меланомой и 104 полностью здоровых человека. Процедура зафиксировала рак кожи в 79% случаев. Сейчас же ее распознают лишь с помощью визуального наблюдения.

Автор исследования Паулина Зенкер говорит: «Мы проанализировали 1672 типа антител, чтобы идентифицировать комбинацию 10 антител, которые лучше всего подтверждают наличие рака крови по сравнению со здоровыми пациентами».

Правда, анализ не выявляет такие более распространенные формы рака кожи как плоскоклеточные и базальноклеточные карциномы.

В течение ближайших трех лет ученые будут проводить испытания для подтверждения техники, после чего надеются перейти к использованию анализа в больницах.