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Учреждение в Ступине нарушило закон о контрактной системе
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Учреждение в Ступине нарушило закон о контрактной системе 

РИАМО 54 минуты назад
Фото: РИАМО
Арбитражный суд Москвы поддержал решение Московского областного УФАС о нарушении МКУ «Ступинский центр закупок» закона о контрактной системе, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Ранее в управление поступила жалоба ООО «Стигал» на действия МКУ «Ступинский центр закупок» при определении поставщика путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по обслуживанию и ремонту объектов уличного освещения на территории городского округа Ступино.
«По результатам рассмотрения жалобы управление признало жалобу общества обоснованной. Не согласившись с указанным решением, учреждение обратилось в суд», — говорится в сообщении.
Арбитраж отказал МКУ «Ступинский центр закупок» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного ведомства.
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