Жена водителя Волочковой: она мне угрожала по телефону

В Тверском суде Москвы продолжает рассматриваться дело Александра Скиртача , которого знаменитая балерина Анастасия Волочкова обвинила в хищении у нее денег и ноутбука. В среду доказательства стала представлять сторона защиты подсудимого.

В зал была приглашена его супруга 34-летняя Софья Скиртач. Она рассказала, что в браке со Скиртачем находится с февраля 2017 года. Правда, свидетельница не сразу вспомнила точную дату столь радостного события. При этом в фактических отношениях они с 2015 года, но знакомы более десяти лет назад.

— Мой супруг работал в вип-такси, затем ему предложили стать водителем Волочковой, в дальнейшем он стал ее личным помощником: выполнял разные поручения, в том числе помогал ей по юридическим вопросам, — заявила свидетель.

— Александр трудился у Волочковой с апреля 2016 по май 2017 года. Составлял отчеты и сметы. Работал практически круглосуточно. Домой приезжал всего на два-три часа. Даже когда Волочкова находилась на отдыхе, она давала Александру кипу заданий, на семью у него совсем не оставалось времени, — сетовала жена Скиртача.

Женщина отметила, что ее такой порядок вещей не устраивал.

— Меня еще не устраивало, что у супруга не были официально оформлены с Волочковой трудовые отношения. Хотя Александр и просил ее об этом не раз. Зарплату ему начислял бывший сожитель Анастасии Игорь Вдовин . Но Волочкова с ним поругалась, начались задержки зарплаты и в связи с этим конфликты, — утверждала свидетель.

Она объяснила причину, почему ее супруг пошел на обман работодательницы, придумав про скоропостижную кончину мамы.

— Александра я не видела дома по 7-8 дней, потом Волочкова ему объявила, что будет еще командировка в Киев на четыре дня. А у него запрет на выезд из-за кредитных обязательств. Он побоялся ей об этом сказать. Поэтому и придумал про похороны матери. Это, видимо, первое, что пришло ему в голову. Сам он не просил у нее денег, — защищала мужа Софья.

По ее словам, она лично не знакома с балериной, но общалась с ней по телефону. «В день рождения нашей дочери Анастасия меня поздравляла».

Кроме того, свидетель уверена, что Волочкова сама дала свой ноутбук Скиртачу, чтобы он мог работать на нем дома. После увольнения водитель якобы передал компьютер артистке через друга Вячеслава.

Софья Скиртач также заявила, что получала угрозы от балерины в виде текстовых сообщений на телефон.

— Иван Добрый, который является крестным нашей дочери, шантажировал моего мужа. Он записывал все их дружеские разговоры. А впоследствии после ссоры передал записи Волочковой. Она потом звонила и отправляла мне угрозы по телефону: мол, я и мои дети пострадают и морально, и физически, — подчеркнула Скиртач, добавив, что написала заявление в правоохранительные на Волочкову.

В настоящее время в семье бывшего водителя балерины тишь да гладь. Супруга не может на него нарадоваться.

— Муж постоянно находится с детьми, придумывает им разные развлечения. У нас очень хорошие с ним отношения, — заявила она.

Сам Скиртач мельком обмолвился, что денег у Анастасии не брал, а наоборот помогал ей — перечислял суммы с шестью нулями на организацию ее концертов. И у него имеются подтверждающие документы.

В итоге суд объявил перерыв в слушании до 26 июля. На следующем заседании показания должен дать сам подсудимый.

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