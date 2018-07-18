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Российские военные вылетели в Китай для участия в соревнованиях
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Российские военные вылетели в Китай для участия в соревнованиях 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская обл. ), 18 июл — РИА Новости. Команда военных инженеров из России вылетела в Китай для участия в международном этапе конкурса «Безопасный маршрут», рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"В Китайскую Народную Республику (город Корла) для участия в конкурсе «Безопасный маршрут» Армейских международных игр самолетом военно-транспортной авиации ВКС России отправилась команда военнослужащих во главе с начальником отдела боевой подготовки инженерных войск ВС РФ Владиславом Верясовым", — сообщили в российском военном ведомстве.
Соревнования будут проводиться на вооружении, военной и специальной технике, а также средствах инженерного вооружения, стоящих на снабжении вооруженных сил Народно-освободительной армии Китая.
В этом году в состязаниях, кроме российской и китайской команд, примут участие команды вооруженных сил Пакистана и Узбекистана. Российскую команду на конкурсе представляют военнослужащие 187-го межвидового учебного центра подготовки специалистов инженерных войск из города Волжский, Волгоградской области, уточнили в Минобороны.
"В ходе эстафеты «Безопасный маршрут», которая поэтапно проводится на маршруте протяженностью до 2000 метров, предусмотрено ведение инженерной разведки брода, проделывание прохода в минном поле, сборка тяжелого механизированного моста, работа на путепрокладчике, проделывание проходов инженерной машиной разграждения", — перечислили в Минобороны.
Первый этап международного конкурса инженерных подразделений «Безопасный маршрут» стартует на китайском полигоне Корла 2 августа.
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