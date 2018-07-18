Российские военные вылетели в Китай для участия в соревнованиях

"В Китайскую Народную Республику (город Корла) для участия в конкурсе «Безопасный маршрут» Армейских международных игр самолетом военно-транспортной авиации ВКС России отправилась команда военнослужащих во главе с начальником отдела боевой подготовки инженерных войск ВС РФ Владиславом Верясовым", — сообщили в российском военном ведомстве.

Соревнования будут проводиться на вооружении, военной и специальной технике, а также средствах инженерного вооружения, стоящих на снабжении вооруженных сил Народно-освободительной армии Китая.

В этом году в состязаниях, кроме российской и китайской команд, примут участие команды вооруженных сил Пакистана Узбекистана . Российскую команду на конкурсе представляют военнослужащие 187-го межвидового учебного центра подготовки специалистов инженерных войск из города Волжский, Волгоградской области , уточнили в Минобороны.

"В ходе эстафеты «Безопасный маршрут», которая поэтапно проводится на маршруте протяженностью до 2000 метров, предусмотрено ведение инженерной разведки брода, проделывание прохода в минном поле, сборка тяжелого механизированного моста, работа на путепрокладчике, проделывание проходов инженерной машиной разграждения", — перечислили в Минобороны.

Первый этап международного конкурса инженерных подразделений «Безопасный маршрут» стартует на китайском полигоне Корла 2 августа.