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В Тольятти открылся центр оказания услуг «Мой бизнес»
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В Тольятти открылся центр оказания услуг «Мой бизнес» 

ТРК Губерния 1 час назад
Теперь предприниматели на месте могут получить необходимые консультации специалистов, а заодно повысить эффективность своей компании. О первом дне работы центра — в материале Дмитрия Лобанова.
Источник: Самарское губернское телевидение
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