Прогноз на матч Кайрат — Энгордани: алмаатинцы победят без проблем

«Кайрат» — «Энгордани». Прогноз на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы (19.07.2018, 16:00 мск).

Казахстанский «Кайрат» уже решил практически все вопросы, относительно выхода во второй квалификационный раунд Лиги Европы, всухую разгромив в первом матче андоррский «Энгордани». В ответной встрече команда Карлоса Алоса может просто получить удовольствие от футбола, или приберечь своих лидеров на предстоящие поединки.

Первый матч: «Энгордани» — «Кайрат» 0:3 (Вагнер 5' (автогол), Исламхан 25' (пен), Эппель 90').

"Кайрат"

Кайратовцы продолжают мечтать о чемпионстве в Казахстане и Лиге чемпионов, но всякий раз буквально чуть-чуть не хватает, чтобы опередить "Астану" . «Кайрат» уже 14 лет не может стать чемпионом страны. Возможно, в нынешнем сезоне это удастся — сейчас по потерянным очкам команда Андрея Аршавина идёт вровень с астанчанами. В минувшее воскресенье «Кайрат» без особых проблем обыграл дома «Жетысу» (2:1), пропустив гол в свои ворота в самой концовке встречи.

"Энгордани"

"Энгордани" в минувшем сезоне до последнего сражался за своё первое чемпионство в чемпионате Андорры , но всё-таки уступил 3 очка «Санта-Коломе». Но по крайней мере клуб впервые попал в еврокубки. Чтобы пробиться в 1-й квалификационный раунд андоррцам нужно было пройти предварительную стадию, и они сделали это, обыграв по сумме двух матчей представителя Сан-Марино «Фольгоре» (2:1, 1:1), причём спасительный гол в ответном выездном матче был забит на последних секундах.

Где смотреть матч

Прямая текстовая трансляция матча «Кайрат» — «Энгордани» состоится на спортивном портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

До нынешнего противостояние «Кайрат» и «Энгордани» никогда друг с другом не играли.

Интересные факты

"Кайрат" имеет 11-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах Лиги Европы (+8=3-0, 26:7);

"Кайрат" имеет 4-матчевую победную серию (+4=0-0, 11:2);

"Кайрат" выиграл 17 из 18-ти последних домашних матчей (+17=0-1, 46:13);

"Кайрат" забивал в каждом из последних 34-х домашних матчей;

"Энгордани" дебютирует в еврокубках;

"Энгордани" выиграл лишь 2 матча из последних восьми (+2=3-3, 6:10).

Непростой матч для прогноза, так как всё зависит от настроя «Кайрата» на игру. Команда Карлоса Алоса может запросто разгромить соперника ещё крупнее, чем в первом выездном матче, а может ограничиться скромной победой в эконом-режиме. Но скорее всего эта победа должна быть без пропущенного гола. Наш прогноз: «Кайрат» победит и не пропустит — коэффициент 1.86 Михаил КРИПАК

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16:00 19.07.2018

Кайрат — Энгордани