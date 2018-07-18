В Крутых Ключах на улице Мира появится новая остановка общественного транспорта

Сейчас здесь располагается отстойник общественного транспорта Самаре разработали новую схему организации движения по улице Мира. В соответствии с ней здесь появится новая остановка общественного транспорта, прилегающая к дому №45. Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары. — Для организации остановки на улице Мира уже подготовили соответствующую схему. Сейчас ее согласовывают в ГИБДД . Как только будет получено положительное решение, схему передадим для реализации. Незамедлительно, — рассказали в департаменте транспорта. Однако сами сроки установки нового павильона пока что не оглашаются.