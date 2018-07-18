Итальянская проводница догнала уехавший от нее поезд на такси

Неожиданный казус произошел в понедельник в региональном поезде, следовавшем от небольшого тосканского городка Инчиза-Вальдарно до Флоренции , сообщает газета Repubblica.

На одной из станций проводница вышла из поезда, чтобы убедиться, что все пассажиры сошли или поднялись в вагоны. Отдав соответствующий сигнал машинисту и закрыв двери, она вернулась в состав, однако в последний момент заметила на перроне какое-то движение и от «переизбытка щепетильности» снова вышла на платформу.

В результате электричка уехала без нее, а женщина связалась с коллегами по телефону и вызвала такси. На нем она добралась до следующей, расположенной в нескольких километрах станции, где ее уже полчаса ожидал состав.

Пассажиры поезда позднее заявили, что отъезжая со станции, они слышали настойчивый стук в двери и подумали, что это пытался попасть внутрь кто-то опоздавший. На следующей остановке они стали свидетелями того, как наконец-то вернувшаяся на работу проводница «с одышкой» прошла по вагонам и принесла свои извинения.