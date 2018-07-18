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Новгородский фонд капремонта отреставрирует 40 памятников архитектуры в 2018 году
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Новгородский фонд капремонта отреставрирует 40 памятников архитектуры в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Фонд капитального ремонта Новгородской области включил в программу 2018 года 40 жилых домов — памятников архитектуры. В зданиях культурного наследия поменяют крыши и другие коммуникации, сообщил в среду ТАСС и. о. генерального директора фонда Дмитрий Феофанов.
"В 2018 году фонд запланировал ремонт крыш шести многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия. В Боровичах это дома XIX века постройки. В Великом Новгороде дома датируются тем же периодом. В список вошел, к примеру, дом, который был подворьем Зверина монастыря и флигелем мещанки Романцевой", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по этим домам завершены конкурсные процедуры, еще 34 здания находятся в процессе согласования.
"По культурному наследию прежде чем приступить к капитальному ремонту, надо разработать проект, чтобы он прошел экспертизу, только после этого мы сможем проводить торги по выбору подрядчика", — уточнил руководитель фонда.
По словам Феофанова, в прошлом году в перечень вошли 3 многоквартирных дома, которые относят к объектам культурного наследия. Тогда в числе прочих отреставрировали фасад здания, которое в начале XIX века относилось к комплексу построек военного поселения Третьего округа гренадерского императора австрийского полка.
Руководитель Фонда отметил, что ремонт исторических зданий проходит на общих основаниях и из тех же средств, которые предусматриваются на остальные многоквартирные дома. В план на 2018 год включены 590 объектов, где проведут работы на сумму 776 млн рублей.
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