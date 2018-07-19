Ливень стал причиной серьезной протечки на стадионе «Нижний Новгород» (ВИДЕО)

Ливень, прошедший в Нижнем Новгороде 17 июля, проверил на прочность стадион на Стрелке. Вечером во вторник, 17 июля, в социальных сетях появилось видео, на котором зафиксировано, как из труб и с крыши первого этажа стадиона хлещет вода.

ИА «В городе N» обратилось к собственнику нижегородской арены — ФГУП «Спорт-Инжиниринг», — чтобы выяснить, что стало причиной пролива, попавшего на видео, какой ущерб нанесен стадиону ЧМ-2018 и кто ответственен за произошедшее.

«Из-за ливневых дождей произошло переполнение городской системы ливнестоков. В результате был зафиксирован случай протечки в системе ливневой канализации здания. Этому способствовало также естественное переполнение городской системы ливнестоков. Работы по устранению последствий завершаются», — ответил собственник стадиона.

Кроме того, представители «Спорт-Ин» сообщили, что на стадионе Нижний Новгород продолжается процесс перевода арены в режим регулярной работы: служебные помещения, использовавшиеся в технических целях во время мундиаля, модифицируются в дополнительные зрительские и спортивные пространства.

Также специалисты ФГУП проверяют инженерные системы здания после рекордной среди всех стадионов нагрузки нижегородской арены до уровня 98,7%.

Напомним, после ливня на Московском вокзале с потолка хлынула вода.

Видео: Мария Гарайс