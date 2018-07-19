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Ливень стал причиной серьезной протечки на стадионе «Нижний Новгород» (ВИДЕО)
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Ливень стал причиной серьезной протечки на стадионе «Нижний Новгород» (ВИДЕО) 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Ливень, прошедший в Нижнем Новгороде 17 июля, проверил на прочность стадион на Стрелке. Вечером во вторник, 17 июля, в социальных сетях появилось видео, на котором зафиксировано, как из труб и с крыши первого этажа стадиона хлещет вода.
ИА «В городе N» обратилось к собственнику нижегородской арены — ФГУП «Спорт-Инжиниринг», — чтобы выяснить, что стало причиной пролива, попавшего на видео, какой ущерб нанесен стадиону ЧМ-2018 и кто ответственен за произошедшее.
«Из-за ливневых дождей произошло переполнение городской системы ливнестоков. В результате был зафиксирован случай протечки в системе ливневой канализации здания. Этому способствовало также естественное переполнение городской системы ливнестоков. Работы по устранению последствий завершаются», — ответил собственник стадиона.
Кроме того, представители «Спорт-Ин» сообщили, что на стадионе Нижний Новгород продолжается процесс перевода арены в режим регулярной работы: служебные помещения, использовавшиеся в технических целях во время мундиаля, модифицируются в дополнительные зрительские и спортивные пространства.
Также специалисты ФГУП проверяют инженерные системы здания после рекордной среди всех стадионов нагрузки нижегородской арены до уровня 98,7%.
Напомним, после ливня на Московском вокзале с потолка хлынула вода.
Видео: Мария Гарайс
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