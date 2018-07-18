Ещё
Рубль ускорил снижение к доллару и евро из-за угрозы новых антироссийских санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рубль ускорил снижение к доллару и евро из-за угрозы новых антироссийских санкций 

Свободная пресса 1 час назад
Российский рубль падает к основным мировым валютам на вечерних торгах Московской биржи.
Так, курс доллара США составил 63,09 руб., что на 49,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Евро торгуется по 73,49 руб., поднявшись на 53,75 коп. Бивалютная корзина потяжелела сразу на 51,55 коп. — до 67,78 рубля.
По данным экспертов, нацвалюта ускорило снижение к доллару и евро на после появления новости о подготовке в США нового законопроекта о санкциях.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Джон Баррассо — американский сенатор-республиканец — представил законопроект, который предусматривает санкции в отношении газопровода «Северный поток-2», который должен связать Россию и Германию.
Новости курса валют: Рубль продолжит снижаться к бивалютной корзине
Курс рубля, последние новости: Эксперты предрекли дальнейшее падение рубля
Свободная пресса: последние новости
КПРФ организует в Москве митинг против пенсионной реформы Подростки в Татарстане до смерти избили прохожего за замечание про семечки В «Реале» нашли замену Криштиану Роналду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азовское море предложили заминировать208
В США подготовили санкции из-за «Северного потока-2»81
Греция парировала выпад России64
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры264
Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа66
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение