Рубль ускорил снижение к доллару и евро из-за угрозы новых антироссийских санкций

Российский рубль падает к основным мировым валютам на вечерних торгах Московской биржи

Так, курс доллара США составил 63,09 руб., что на 49,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Евро торгуется по 73,49 руб., поднявшись на 53,75 коп. Бивалютная корзина потяжелела сразу на 51,55 коп. — до 67,78 рубля.

По данным экспертов, нацвалюта ускорило снижение к доллару и евро на после появления новости о подготовке в США нового законопроекта о санкциях.

Германию. Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Джон Баррассо — американский сенатор-республиканец — представил законопроект, который предусматривает санкции в отношении газопровода «Северный поток-2», который должен связать Россию

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