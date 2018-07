Англоязычные комментаторы посоревнуются с ботами OpenAI

Создатели командного искусственного интеллекта OpenAI устроят шоу-матч. Пятерка ботов сразится с англоязычными комментаторами: Уильямом Blitz Ли, Остином Capitalist Уолшем, Иоаннисом Fogged Лукасом и Беном Merlini Ву.

Имя пятого игрока неизвестно. В анонсе утверждается, что это будет кто-то из бывших профессиональных киберспортсменов. Комментировать шоу-матч на канале OpenAI будет Оуэн ODPixel Дэвис и Кевин Purge Годек.

Также сразиться с ботами получат шанс и обычные посетители. Для этого необходимо оформить заявку на сайте. Офис OpenAI в Сан-Франциско примет 300 участников. Мероприятие начнется 5 августа в 22:30 по московскому времени.

Создатели OpenAI Five будут тестировать новую версию ИИ. Разработчики сняли ограничения на использование вардов, убийство Рошана и некоторых предметов (Quelling Blade, Boots of Travel, Tome of Knowledge, Infused Raindrop).

Шоу-матч пройдет в формате Random Draft. Пока что компьютер умеет управлять лишь 18 героями: Crystal Maiden, Death Prophet, Earthshaker, Gyrocopter, Lich, Lion, Necrophos, Queen of Pain, Razor, Riki, Shadow Fiend, Slark, Sniper, Sven, Tidehunter, Viper и Witch Doctor. При этом разработчики повысили скорость реагирования ботов с 80 до 200 мс, чтобы приблизить их показатель к человеческому уровню.

Командный ИИ анонсировали 25 июня. До этого создатели OpenAI тестировали ботов только в режиме 1 на 1. О том, как работает ИИ и как он устроен, читайте в нашем материале.