Житель Тверской области уехал на заработки в Москву и пропал

Пропал Иващенко Сергей Михайлович, 1974 г.р. Находился на заработках в Москве . А с октября 2017 года не выходит на связь с родственниками.

Приметы: на вид 45 лет, худощавого телосложения, рост 178 см, волосы темно-русые.

Особые приметы: на левой щеке под глазом есть шрам, на нижней губе слева — рубец. Татуировки: не левой руке — «ВДВ», не левом плече — цветок, на правой лопатке — «змея», на лодыжке левой ноги — «оковы».

Просьба, всю информацию о пропавшем сообщать по телефонам: 89106463434, 89040141234 или 102.