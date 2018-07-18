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Житель Тверской области уехал на заработки в Москву и пропал
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Житель Тверской области уехал на заработки в Москву и пропал 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Пропал Иващенко Сергей Михайлович, 1974 г.р. Находился на заработках в Москве. А с октября 2017 года не выходит на связь с родственниками.
Приметы: на вид 45 лет, худощавого телосложения, рост 178 см, волосы темно-русые.
Особые приметы: на левой щеке под глазом есть шрам, на нижней губе слева — рубец. Татуировки: не левой руке — «ВДВ», не левом плече — цветок, на правой лопатке — «змея», на лодыжке левой ноги — «оковы».
Просьба, всю информацию о пропавшем сообщать по телефонам: 89106463434, 89040141234 или 102.
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