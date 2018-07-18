Продажи мороженого в ГУМе за время ЧМ выросли в шесть раз

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Продажи мороженого в московском ГУМе за время проведения чемпионата мира по футболу выросли в шесть раз, даже не смотря на то, что в связи с ажиотажным спросом цены на лакомство были увеличены вдвое. Об этом в среду в ходе Московского урбанистического форума сообщил председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович , под управлением которого находится этот универмаг.

"Выручка мороженого в ГУМе выросла в шесть раз, хотя цены подняли с 50 до 100 рублей", — сказал он.

По словам Куснировича, цены были увеличены в связи с тем, что в ГУМе наблюдались большие очереди за мороженым. Тем не менее, даже наценка не повлияла на спрос. «За мороженым все равно выстраивалась толпа», — сказал Куснирович.

Он отметил, что в период проведения ЧМ-2018 в ГУМе также возросли продажи таких премиальных марок как Cartier и Louis Vuitton

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу, прошедшего с 14 июня по 15 июля, приняли 12 стадионов в 11 городах, в том числе в Москве.

Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в открывшемся в сентябре 2017г. парке «Зарядье».