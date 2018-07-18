От Неймара до Кайли Дженнер: 20 самых богатых селебрити по версии Forbes

Американское издание Forbes опубликовало список самых богатых звезд в период с июня 2017 по июнь 2018 года. В рейтинг вошли спортсмены, телеведущие, актеры, музыканты и прочие селебрити.

По этому случаю мы решили рассказать самые главные и интересные факты из их биографии — от Неймара до Кэти Перри.

21. Тейлор Свифт

Заработала: $80 млн @taylorswift

Американская певица Тейлор Свифт по традиции штурмует YouTube клипами с многомиллионными просмотрами, выпускает новый альбом под названием Reputation и отправляется в мировое турне со своими свежими композициями.

Все это 28-летняя певица успела сделать за год, заработав на своем творчестве 80 млн долларов.

20. Роберт Дауни младший

Заработал: $81 млн @robertdowneyjr

На 20-й строчке в рейтинге Forbes расположился 53-летний американский актер Роберт Дауни младший.

За этот год ему удалось сняться в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» и «Мстители: Война бесконечности», после которого пользователи сети создали культовый мем «Старк, я себя плохо чувствую».

19. Кэти Перри

Заработала: $83 млн @katyperry

Американская певица Кэти Перри свободно ворвалась в двадцатку самых богатых селебрити по версии Forbes без особых преград.

33-летняя Перри в июне 2017 года выпустила свой пятый студийный альбом под названием Witness. С ним же она отправилась в мировое турне, которое началось в сентябре 2017 года и закончится только в августе.

Кстати, как-то мы писали про то, как Перри поцеловала парня на американском шоу талантов, для которого этот поцелуй стал первым в жизни.

18. Раш Лимбо

Заработал: $84,5 млн @rushlimbaugh

67-летний американский радиоведущий Раш Лимбо ведет высокорейтинговое шоу The Rush Limbaugh Show, которое начало свое вещание еще в 1988 году.

Лимбо также является консервативным общественным деятелем и выступает за традиционные ценности. Поэтому он часто любит покритиковать новые либеральные веяния.

Заработал: $85,5 млн @kingjames

Профессиональный баскетболист Леброн Джеймс в июле 2018 года подписал контракт на четыре года с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». За все это время Леброн должен заработать 154 млн долларов.

Стоит отметить, что с 2014 по 2018 год баскетболист играл за клуб «Кливленд Кавальерс».

Заработал: $86 млн @jamespattersonbooks

71-летний американский писатель Джеймс Паттерсон известен благодаря своим детективным романам об инспекторе Алексе Кроссе, детективе Майкле Беннете и другим произведениям.

Forbes ранее тоже включал Паттерсона в список самых высокооплачиваемых и продаваемых писателей мира.

Заработала: $87,5 млн @theellenshow

Американская актриса и телеведущая заняла 15 место в списке самых богатых звезд по версии Forbes. Она является почетной обладательницей 11 премий «Эмми» за «Шоу Эллен Дедженерес».

Кстати, в ноябре 2017 года жена ведущей, актриса Порша де Росси, рассказала про домогательства со стороны актера Стивена Сигала . Дедженерес поддержала свою супругу.

Популярный американский теле— и радиоведущий, а также юморист и писатель заработал в этом году 90 млн долларов.

Также Трамп признался, что состоял в отношениях с величайшими красавицами планеты.

13. Неймар

Заработал: $90 млн @neymarjr

Про бразильского футболиста Неймара вы, наверняка, знаете многое. Прежде всего, он прославился своими мастерскими симуляциями во время игры его команды со сборной Мексики на ЧМ-2018.

Также портрет Неймара нарисовали на стене одного из домов в Казани , которая приносит неудачу на чемпионате мира тем, кто на ней изображен.

Даже в списке Forbes Неймар занял 13 место, однако это рейтинг счастливчиков, поэтому тут ему повезло.

Заработал: $99 млн @thenotoriousmma

Ирландский боец Конор Макгрегор недавно отпраздновал свой 30-летний юбилей и стал одним из самых дорогих бойцов современности по версии Forbes.

Одно из знаковых событий, которое принесло Макгрегору очень много денег, состоялось 26 августа 2017 года. Тогда он проиграл поединок профессиональному боксеру Флойду Мейвезеру.

Теперь от Макгрегора ждут боя с российским бойцом Хабибом Нурмагомедов . Посмотрим, на какой строчке Forbes после этого поединка окажется ирландец.

Заработал: $100 млн @brunomars

Неплохую кругленькую сумму заработал американский певец Бруно Марс за период с июня 2017 по июль 2018 года. В прошлом году исполнитель получил награду «Артист года», «Видео года» за клип That’s What I Like, «Лучший альбом в жанре поп/рок», «Лучший соул/R&B-исполнитель», «Лучший альбом в жанре соул/R&B» за альбом 24K Magic и «Лучшая песня в жанре соул/R&B».

Теперь становится понятно, почему он занял 11 строчку.

Заработал: $108 @cristiano

Легендарный футболист Криштиану Роналду вошел в топ-10 самых богатых звезд по версии Forbes неспроста.

Помимо того, что на ЧМ-2018 португальцу удалось реализовать свой 51-й хет-трик в карьере, во время турнира он подписал четырехлетний контракт с итальянским «Ювентусом». А стоимость его трансфера составила 100 млн евро.

Кстати, его лучшие голы можно посмотреть в нашей недавней подборке.

Заработал: $110 млн @teddysphotos

27-летний музыкант Эд Ширан не только сотрясает своими композициями американские и британские чарты, но и любит сняться в хорошем кино. Так, в 2017 году он сыграл солдата армии Ланнистеров в сериале «Игра престолов».

Заработал: $111 млн @leomessi

Аргентинец Лео Месси — главный оппонент Криштиану Роналду в неформальном поединке за звание величайшего игрока современности. В пункте «Кто больше заработал» в период с июня 2017 по июнь 2018 года Месси одержал победу.

Посмотрим, как его карьера будет развиваться дальше.

7. Coldplay

Заработали: $115,5 млн @coldplay

Музыканты из группы Coldplay с 1998 года покоряют сердца миллионов поклонников, что привело их к седьмой позиции в списке Forbes.

Стоит отметить, что недавно популярный английский журнал NME составил любопытный рейтинг под названием «Любимые песни тех групп, которые вы ненавидите». Coldplay заняла в этом списке первое место.

По мнению обозревателей английского издания, композицию Viva La Vida можно слушать, однако саму группу недолюбливают.

6. U2 Заработали: $118 млн @u2 Ирландский музыкальный коллектив U2 существует еще с далекого 1976 года. Она по праву считается одной из самых влиятельных, популярных и успешных групп в истории.

В декабре 2017 года у музыкантов вышел 14-й по счету студийный альбом под названием Songs of Experience.

Заработал: $124 млн @therock

46-летний актер и работяга Дуэйн Джонсон занял почетное пятое место в списке самых богатых звезд.

С июня 2017 по июль 2018 года в кинотеатрах вышли целых пять фильмов с его участием. Это «Спасатели Малибу», «Форсаж 8», «Джуманджи: Зов джунглей», «Небоскреб» и «Рэмпейдж».

4. Джуди Шейндлин

Заработала: $147 млн 75-летняя телеведущая, писатель и адвокат Джуди Шейндлин популярна благодаря своему шоу «Судья Джуди», которое она ведет с 1996 года.

Этот телепроект стал одним из самых рейтинговых на американском ТВ за всю историю его существования.

3. Кайли Дженнер

Заработала: $166,5 млн @kyliejenner

Американской модели и участнице шоу «Семейство Кардашьян» всего 20 лет, и за это время она добилась третьей строчки в рейтинге самых богатых звезд.

Девушка также стала самой молодой предпринимательницей в рейтинге богатейших женщин по версии Forbes. Основную часть доходов она заработала благодаря собственному бренду косметики Kylie.

Заработал: $239 млн Кадр из фильма «Финансовый монстр»

Старый добрый Джордж Клуни кпопал на вторую строчку Forbes, не снявшись в 2017 году ни в одном фильме. На самом деле заработанные деньги Клуни получил от продажи текилы под собственным брендом Casamigos.

Заработал: $285 млн @floydmayweather

Итак, с июня 2017 по июнь 2018 года больше всех заработал профессиональный и непобежденный боксер Флойд Мейвезер.

Стоит отметить, что 275 млн он получил благодаря тому, что побил Конора Макгрегора.

Остается пожелать Мейвезеру побольше Макгрегоров в жизни.