Гинер: «Мутко любит футбол и много сделал для его развития»

«Мое субъективное мнение — Алаев очень хороший исполнитель, трудяга, который может создать коллектив. Но президентом РФС, на мой взгляд, должна быть весомая фигура. Не обязательно депутат, но человек, под которого дадут деньги, который может здраво управлять РФС, войти в Исполком ФИФА. Буквально десять лет назад к России начали прислушиваться. Я в свое время был вице-президентом ассоциации европейских клубов при Румменигге, Виталий Мутко входил в Исполком. Мы уже не на задворках. Все понимают, что Россия — великая страна, мы говорим не самые глупые вещи и умеем работать.

К тому же Мутко еще не сказал, что он окончательно уходит. Но его положение вице-премьера, скорее всего, не позволит остаться на должности президента организации. Хотя Виталий Леонтьевич любит футбол, много сделал для развития. Когда кто-то будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента, тогда и будем смотреть, кто достоин», — сказал Гинер в интервью Sport24.ru.

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