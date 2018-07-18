Юрген Клопп: Окслейд-Чемберлен предстоящий сезон посвятит восстановлению и реабилитации

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп — о состоянии полузащитника Алекса Окследа-Чемберлена, который получил травму в матче полуфинала Лиги чемпионов с «Ромой».

— Похоже, сейчас самое время, чтобы рассказать болельщикам правду, — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля». — Алекс предстоящий сезон посвятит восстановлению и реабилитации.

Мы узнали об этом на следующий день после того, как он получил травму и убедились в этом после операции. Окс не хотел, чтобы новость затмила окончание сезона.

Его операция прошла очень хорошо, его выздоровление началось великолепно. Но мы готовимся к тому, что Алекса не сможет помочь нам в большей части сезона. Если мы увидим его в этом сезоне, это будет удача.

Окслейд-Чемберлен — выдающийся человек, даже когда он не играет, он является неотъемлемой частью сердца команды. Не могу дождаться того момента, когда он снова сможет играть. Мы будем ждать его, — заключил наставник «красных».