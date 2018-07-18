Пернатых хищников учат охотиться

18 июля в музее-заповеднике «Коломенское» прошла тренировка хищных птиц — соколов, ястребов и сов. Как пернатых обучают охотничьим навыкам, узнавал корреспондент «ВМ».

У хищных птиц своенравный характер. Не каждый человек способен приручить их, а главное — воспитать. Тренировки пернатых хищников — дело сложное. Но специалисты Коломенской кречатни Соколиного двора знают о них буквально все. В число их подопечных входят несколько соколов, ястреб, полярная и бородатая совы и канюк. Тренировки каждой птицы проводятся в индивидуальном порядке. Вчера специалисты занимались соколами, бывшими некогда символами царской охоты на Руси.

Перед началом импровизированной охоты тренеры надевают специальные кожаные перчатки. На шее у каждого — специальный свисток для подачи хищнику звукового сигнала, в руке вабило — маленький кожаный мешок с длинной веревкой, к которой привязан кусочек мяса, за которым и будет охотиться сокол.

На спину каждой птицы крепится датчик, который в случае чего определит ее точное нахождение.

— Тренировка хищных птиц проводится для проведения обзорных экскурсий в музеезаповеднике, — рассказала корреспонденту «ВМ» специалист Коломенской кречатни Наталья Гречаная. — Экскурсии посвящены царской соколиной охоте XVII века. Для воссоздания процесса охоты мы всегда поддерживаем соколов в тонусе.

По словам сокольников, программа тренировок для каждой птицы подбирается индивидуально. Зачастую она определяется после первого полета птицы. Для начала хищника приучают к перелету из одной точки в другую. Для этого и используется вабило с кусочком мяса.

— Птица приучается к вабилу и начинает воспринимать его как добычу, — продолжает Наталья Гречаная. — Сокольник быстро раскручивает вабило наподобие лассо. Таким образом птица оттачивает ловкость и скорость. Программа тренировок может корректироваться в зависимости от состояния птицы, уровня ее физической подготовки и даже от погодных условий — жары или холода.

И вот с кожаной перчатки сокольника Ивана Дзюбы взмывает ввысь красавец сокол. В 30 метрах от коллеги Наталья Гречаная раскручивает вабило. Не проходит и 10 секунд, как птица на лету хватает кожаный мешок. Получается эффектно и красиво — для этого и нужны тренировки.

Как правило, тренировка хищной птицы длится около часа. Это считается довольно насыщенной программой, поэтому занятие сказывается на аппетите пернатого. Кормят соколов, ястребов и сов добротно, в их рационе в основном мыши и другие мелкие грызуны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Соколиная охота является нематериальным наследием ЮНЕСКО . Поэтому территория музея-заповедника сохраняет традиции как материальной культуры, так и нематериальной. Одной из особенностей является соколиная охота, которая сопряжена с историей. Поэтому сотрудники и специалисты сектора Коломенской кречатни проводят экскурсии и экскурсионно-художественные программы, показывая посетителям музея традиции русской соколиной охоты. Но для их успешного проведения и соблюдения необходимых традиций требуются проводить тренировки птиц.

КСТАТИ

Древние египтяне считали сокола богом Хором, покровителем фараонов. В культуре инков сокол символизировал солнце, а у славян считался воплощенным образом отваги и чести. Сокол способен лететь со скоростью до 320 километров в час. Добычу способен увидеть за километр. Для охоты соколы выбирают утреннее и вечернее время. Падаль эти птицы никогда не употребляют в пищу. Отдыхают в труднодоступных местах. Для гнездования выбирают верхушки деревьев и скалы.