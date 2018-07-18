Александр Бастрыкин взял под контроль избиение подростка в Гатчине 

17 июля 2018 года в средствах массовой информации появились сведения об избиении в городе Гатчина Ленинградской области школьника его сверстником, который снял издевательства на видео.
Сообщается, что подросток избивает сверстников не первый раз. Пользователи обратили внимание и на более раннее видео, где он же избивает девочку-подростка. По данному факту следственными органами СУ СК России по Ленинградской области организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будут проверены все обстоятельства случившегося. Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме этого сегодня в СМИ получила распространение видеозапись последствий избиения группой подростков 49-летнего мужчины в Республике Татарстан. Вечером 17 июля 2018 года у одного из домов города Набережные Челны обнаружено тело местного жителя со следами кровоподтеков в области лица и груди. По предварительным данным, проходя по двору, мужчина сделал замечание группе подростков, которые грызли семечки на детской площадке. В результате между ними произошел конфликт, в ходе которого подростки избили мужчину. Сообщается, что смерть мужчины могла наступить в результате сердечной недостаточности. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка.
Также в СМИ обсуждается и информация о враче скорой помощи, который отказался везти женщину в больницу в Новгородской области. У женщины, как передают СМИ, на фоне рассеянного склероза поднялась температура и она начала биться в конвульсиях и как утверждают родные, приехавший врач отказался вести женщину в больницу. Через два часа к пациентке снова вызвали скорую, которая доставила её в медицинское учреждение, в котором она скончалась спустя несколько дней. Доследственная проверка по данному факту была оперативно организована органами СУ СК России по Новгородской области по результатам личного приема руководителя, на котором муж погибшей сообщил все обстоятельства случившегося.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход данных доследственных проверок и доложить об их результатах. ivbg.ru будет следить за развитом событий.